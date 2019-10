La Gioca Pattinaggio non ha rivali in Piemonte: annata super e anche ottimi posti nazionali

Chiudere bene l'anno 2019? Missione compiuta per la Gioca Pattinaggio Artistico che ottiene un doppio risultato di prestigio nella classifica a squadre della Fisr fresca di pubblicazione.

Per il sedicesimo anno consecutivo la Gioca vince il titolo di Squadra Campione Regionale Fisr nelle specialità Singolo, Coppie e Gruppi Spettacolo, dimostrando anche quest'anno di non avere rivali in Piemonte e di poter vantare un gruppo di atleti ottimamente preparati ed in grado di occupare i vertici delle classifiche in tutte le specialità disponibili, grazie anche ad uno Staff di allenatori esperti.

Grande motivo di soddisfazione anche il quarto posto ottenuto dal sodalizio gaudenziano nella specialità della Solo dance che sta suscitando crescente interesse da parte degli atleti.

La soddisfazione più grande arriva però a livello di nazionale: è argento per la Gioca al Trofeo Tiezzi Fisr su 425 società attive a livello nazionale nel settore giovanile federale.

Altro importantissimo risultato è il 17° posto, come prima realtà piemontese, nella classifica Trofeo Bonacossa Fisr, con 525 società partecipanti, che ha visto il dominio indiscusso della Magic Roller di Bologna.

Risultati importanti, frutto di un grande lavoro in palestra, svolto quotidianamente con impegno, tenacia, a volte con fatica, ma senza mai perdere la concentrazione. Uno dei fiori all'occhiello della città di Novara.