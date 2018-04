Igor Volley, tornano i Playoff: a Novara gara due contro Busto

Il tempo di archiviare la sfortunata parentesi europea e per la Igor Volley di Massimo Barbolini è già tempo di rituffarsi in campionato: per le azzurre alle 17 di oggi, domenica 8 aprile, ci sarà il secondo match della semifinale Playoff con Busto Arsizio. Appuntamento al Pala Igor (e in diretta su Lvf TV) prima che la sfida si sposti in lombardia, con gara tre in programma mercoledì 11 aprile alle 20.30 a Busto.

"Sarà importante mettere da parte la delusione per l’eliminazione dalla Champions League - spiega Giorgia Zannoni - e trasformarla in energia positiva per affrontare al meglio un match importante e tutt’altro che semplice. La serie è molto lunga, è stato importante esordire con un successo e sarà fondamentale affrontare subito bene il match, come abbiamo fatto nella prima partita, per evitare che prendano fiducia. Possiamo contare sul fattore campo e credo che dovremo fare di tutto per sfruttare questo vantaggio, grazie anche al supporto dei nostri tifosi".