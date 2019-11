Igor Volley, domenica big match a Scandicci

Prosegue il tour de force della Igor Volley di Massimo Barbolini, che nel primo pomeriggio partirà per Scandicci dove domani, domenica 3 novembre, alle 17 (diretta in streaming in chiaro su Pmg Sport), sfiderà le toscane guidate in panchina da Marco Mencarelli. Le azzurre, che dovranno ancora fare i conti con le condizioni delle infortunate Brakocevic e Mlakar, disputeranno in Toscana già la sesta partita (fin qui quattro successi a fronte di una sconfitta) di questo avvio di campionato dai ritmi altissimi.

"Per noi è un’altra sfida molto importante, contro un avversario di primissimo livello - spiega la schiacciatrice polacca Zuzanna Gorecka - che ha avuto un buon avvio di stagione, conquistando vittorie molto combattute, come nell’ultima sfida con Monza. Da parte nostra dovremo tirare fuori il meglio e disputare una grande partita per raggiungere il nostro obiettivo, cioè un risultato positivo che dia continuità a quelli ottenuti fin qui".

Per la schiacciatrice di Radom, in campo andrà in scena anche un piccolo "derby polacco" con l’opposto di Scandicci Magdalena Stysiak, sua coeteanea (sono entrambe del 2000): "Sarà bello ritrovarsi, da avversarie, in quello che è il campionato più bello e di più alto livello al mondo. Magdalena sta facendo davvero benissimo, l’altra sera ho fatto il tifo per lei contro Monza e devo dire che ha saputo fare la differenza. Sono stata felice per lei e tiferò ancora per lei… ma ovviamente non domenica: saremo rivali per un pomeriggio e mi auguro possa essere una bella sfida".