Igor Volley, il torneo Mimmo Fusco è il primo test in attesa del campionato

Finiti i giorni di pausa per la Igor Volley di Massimo Barbolini. Formazione rimaneggiata, con Elitsa Vasileva e Zuzanna Gorecka con le rispettive nazionali a caccia ad Apeldoorn del “pass” per le Olimpiadi di Tokyo 2020, la squadra è tornata al lavoro il 2 gennaio.

In attesa di riprendere il campionato le azzurre saranno impegnate in un doppio torneo triangolare a Busto Arsizio: il 10 gennaio si assegnerà il Trofeo Mimmo Fusco, l’11 gennaio la Coppa Regione Lombardia. A contendersi i due trofei saranno le formazioni che hanno vinto le coppe europee 2019: Novara (Champions League), Busto Arsizio (CEV Cup) e Monza (Challenge Cup). La formula è la classica del triangolare, al meglio dei tre set: ad aprire i tornei saranno le sfide tra Novara e Monza alle 18.30, con la perdente che sfiderà a seguire Busto Arsizio prima dell’ultimo incrocio tra le padrone di casa e la vincente della prima sfida. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Rai Sport +HD mentre i biglietti saranno acquistabili sul posto al prezzo unico di 5 euro a giornata.