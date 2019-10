Oleggio Basket: sabato 5 ottobre c'è la prima in casa al PalaEolo

Tutto pronto per la primissima casalinga. Nella seconda giornata di campionato domani, sabato 5 ottobre alle 21, l’Oleggio Magic Basket al PalaEolo ospita Montecatiniterme Basketball, prima avversaria toscana della stagione. Sfida fra due formazioni che non hanno ancora sporcato la casellina dei punti in classifica: come gli Squali hanno perso di misura ad Alessandria, lo stesso ha fatto Montecatini in casa contro Empoli. Entrambe vanno quindi a caccia del primo successo.

A presentare la sfida il play Fabio Grugnetti: «Un po’ di emozione per essere la prima partita in casa e proprio per questo vogliamo fare bene davanti al nostro pubblico. Abbiamo tanta voglia di riscatto perché arriviamo da una sconfitta che possiamo dire non ci è andata molto giù e non l’abbiamo dimenticata. Affrontiamo Montecatini che vanta giocatori di qualità come Meini, Mercante, Divac insieme a giovani di talento, ma è alla nostra portata e vogliamo dimostrarlo. Conquistare i primi due punti è per noi fondamentale».