Oscar del Volley 2019: premiate a Novara le società protagoniste della scorsa stagione

Uno splendido colpo d’occhio di spettatori ed atleti in tribuna al PalaIgor di Novara ha caratterizzato la premiazione del Comitato Territoriale Fipav Ticino Sesia Tanaro svoltasi sabato 28 settembre. Tutte le società protagoniste dei campionati della scorsa stagione hanno ricevuto i riconoscimenti per l’impegno ed i rispettivi risultati nelle competizioni territoriali. Molte le società che si sono presentate con una nutrita e graditissima schiera di atleti e genitori al seguito, che hanno riempito la tribuna laterale del PalaIgor.

Il Comitato, presieduto da Gianni Panzarasa, ha anche celebrato le società che hanno conseguito importanti promozioni in abito regionale e nazionale, mentre la Coppa Italia di A1 femminile edizione 2018-2019 e la Coppa della Cev Champions League, conquistate dalla Igor Novara, facevano bella mostra del loro splendore.

La cerimonia si è aperta con l’intervento del consigliere nazionale Gianfranco Salmaso, seguito dal saluto dell’assessore allo Sport del Comune di Novara Marina Chiarelli. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti alcuni riconoscimenti personali ad atleti, tecnici ed

ufficiali di gara che si sono particolarmente distinti nell’ambito della scorsa stagione e dell’intera carriera. I consiglieri del Comitato Francesco Arestia, Daniele Boschetti ed il vicepresidente Pierluigi Croci, hanno premiato le prime tre formazioni classificate di ogni campionato giovanile, mentre il presidente Panzarasa ha premiato le prime tre classificate alla S3 Minivolley Cup.

Le atlete Alessia Populini, capitana della nazionale Under 20 vicecampione del mondo, ed Alessia Bolzonetti, vicecampione del mondo con la nazionale Under 18, hanno ricevuto le targhe celebrative dalle mani del consigliere nazionale Gianfranco Salmaso. Identico riconoscimento per Gabriele Tortorici, scoutman della nazionale Under 16 vicecampione d’Europa ed al viceallenatore della nazionale Under 19 medaglia d’oro ai Campionati Europei in Albania nonché vicecampione del mondo con la Under 20, Matteo Azzini.

Il commissario territoriale Ufficiali di Gara, Stefano Fioramonti, ha premiato gli Ufficiali di Gara Gaia Fornicelli e Matteo Bergamini, promossi al ruolo regionale D; Gabriella Marinucci, promossa in Serie C regionale e Ambra Fallarini, nominata "Arbitro benemerito". Premio per i 30 anni di carriera arbitrale conferito a Carlo Ramella, che lascia l’attività per raggiunti limiti di età. Le società, che hanno vinto i rispettivi campionati di serie o che hanno conquistato la promozione nei campionati regionali e nazionali, sono state premiate dal presidente Regionale della Fipav Lombardia, Pietro Cezza e dal responsabile marketing e comunicazione della Fipav di Roma Adriano Pucci Mossotti.

Alle società che hanno collaborato con il Comitato, ospitando le Rappresentative e organizzando manifestazioni e corsi, sono stati consegnati i nuovi palloni riservati al Volley S3. La cerimonia si è conclusa con il ringraziamento del presidente Panzarasa alle società intervenute in rappresentanza delle cinque province del territorio.