Maltempo: allerta meteo per temporali su novarese e Vco

Allerta meteo per temporali su novarese e Vco.

Arpa ha diffuso un'allerta gialla per possibili forti precipitazioni: "Da stasera - si legge sul sito dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - l'avvicinamento di una circolazione depressionaria attualmente localizzata sul golfo di Biscaglia causerà temporali sui settori alpini e prealpini piemontesi settentrionali e nordoccidentali e sulle pianure adiacenti. Domani l'afflusso di aria fredda instabile sarà più marcato, determinando rovesci e temporali più intensi e diffusi, in particolare sui settori pianeggianti. Mercoledì la depressione traslerà ulteriormente verso est, determinando una rotazione da ovest, nordovest delle correnti sul Piemonte, con diffuse condizioni di foehn che favoriranno un rasserenamento del cielo".

Anche su novarese e Vco scatta quindi l'allerta per la giornata di martedì: sono attesi locali allagamenti, forti raffiche di vento, fulmini e possibili grandinate in prossimità dei fenomeni più intensi.