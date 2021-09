No green pass, l'appello di Cirio: "Il nemico è il virus, non il vaccino. L'80% dei ricoverati non è vaccinato"

"Ai no green pass dico che l'80% di chi oggi è ricoverato non è vaccinato. Il nemico è il virus, non il vaccino". Così Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, lancia il suo appello a quella fetta di popolazione che in questi giorni sta manifestando contro il green pass.

"Ai no green pass dico che l'80% delle persone che in questo momento sono in un letto d'ospedale e stanno respirando attraverso un casco o un tubo non sono vaccinate", ha spiegato Cirio, "I numeri sono la risposta. Convincere è meglio che costringere, ma per farlo bisogna essere determinati nel dire, nel fare e nel documentare, ma le persone devono essere disponibili ad ascoltare. Dobbiamo però distinguere con chi ha paura. La paura è legittima, ce l'abbiamo avuta tutti. Paura del virus, ma anche di un vaccino che si conosce poco. Il nemico però è il virus e non il vaccino".

Interpelllato sulla possibilità di una terza dose del vaccino Cirio ha detto: "Io non faccio il medico, ma ho imparato che nelle crisi sanitarie la politica deve ascoltare i medici, quindi io mi adeguerò a quelle che sono le valutazioni dei medici e, come il Piemonte è stata una delle regioni più performanti d'Italia nella campagna vaccinale su prima e seconda dose, lo sarà anche se il Governo deciderà per la terza dose".

Infine sull'obbligo vaccinale: "Noi siamo una regione che ha sempre ritenuto che è meglio convincere che costringere. Crediamo che sia giusto l'obbligo vaccinale per certe categorie come quella del personale sanitario, del personale scolastico o meglio dove c'è un contatto diretto con i fragili che sono gli anziani, i bambini e le persone ammalate. Per tutto il resto crediamo nella realtà di adesione, ma anche nella nostra libertà di persone convinte che il vaccino e la medicina siano la soluzione e che prima vacciniamo il più possibile delle persone, prima usciamo da questa crisi", ha concluso Cirio.