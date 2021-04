Coronavirus, come ci si prenota per il vaccino in Piemonte?

Una guida passo passo per la prenotazione dei vaccini da computer o da telefono

Sono già aperte da alcune settimane le preadesioni al vaccino anti covid per chi ha più di 70 anni, mentre dall'8 aprile potranno probabilmente prenotarsi i cittadini piemontesi che hanno tra i 60 e i 69 anni.

Ma come funziona? Se non si rientra nelle categorie estremamente vulnerabili la preadesione deve essere fatta direttamente dal cittadino e NON dal medico di base. Tutti i piemontesi che hanno più di 60 anni e meno di 80, senza particolari patologie, dovranno collegarsi al sito ilpiemontetivaccina.it

Il sito funziona non solo da computer, ma anche da smartphone: se si possiede quindi un telefono di nuova generazione connesso ad internet sarà quindi sufficiente andare sul sito ilpiemontetivaccina.it scrivendo il nome del sito nella barra in alto del motore di ricerca internet o schiacciando qui → ilpiemontetivaccina.it

Apparirà la pagina iniziale del sito

Bisognerà scorrere verso il basso fino a che non si arriva a "Manifesta l'adesione per essere vaccinato" e premere su compila e invia i tuoi dati.

Apparirà una schermata in cui si richiedono il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria e a quale fascia di età si appartiene. É necessario compilare ogni campo con i propri dati e poi schiacciare continua. Il numero di tessera sanitaria si trova nell'ultima riga del retro della tessera: attenzione a scriverlo correttamente perchè è molto lungo.

Una volta premuto continua è necessario premere sulla freccina "Seleziona una sottocategoria" e scegliere la fascia d'età.

Si arriva quindi alla parte in cui viene richiesto il numero di telefono: attenzione, perchè viene chiesto che il cellulare sia di ultima generazione, quindi deve avere la connessione ad internet. Se non si possiede uno smartphone è necessario fornire il numero di un parente o di una persona fidata, che riceverà poi il messaggio.

Viene richiesta anche una email: se non se ne possiede una basta premere sulla casellina quadrata dove c'è scritto "Dichiaro di NON avere un email".

Bisogna poi premere sul quadratino vicino alla scritta "Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell'informativa privacy".

Quindi bisogna premere continua.

A questo punto ci sarà una schermata con il riepilogo dei dati: controllate che siano tutti corretti. Nel caso in cui ci fossero errori potete premere indietro e correggere.

Se tutti i dati sono esatti bisogna premere su Invia i tuoi dati.

Apparirà una schermata di conferma con un codice: meglio segnarlo e conservarlo.

Nel giro di qualche ora arriverà un messaggio al numero di cellulare con scritto "Preadesione vaccinazione covid, conferma il Mobile indicato cliccando": a quel punto sarà necessario premere sull'indirizzo sottolineato in blu, che vi rimanderà al sito e confermerà il vostro numero di telefono.

Quando arriverà il turno per il vaccino arriverà un altro messaggio, in cui sarà indicato l'inizio del codice fiscale, con la conferma di luogo, data e ora: non è necessario fare nulla, ma sarà sufficiente recarsi al punto vaccinale specificato nel messaggio il giorno indicato.

Per risparmiare tempo, cliccando sull'indirizzo nel messaggio è possibile scaricare dal sito i moduli per il consenso informato, stamparli e portarli compilati il giorno della vaccinazione.