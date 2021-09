Vaccini, sono oltre 18mila i piemontesi vaccinati il 1° settembre

Prosegue la campagna vaccinale anti covid in Piemonte, dove sono 18.853 le persone che hanno ricevuto il vaccino nella giornata di ieri, mercoledì 1° settembre. A 11.350 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di ieri, in particolare, sono 2.845 i giovani tra i 12 ei 15 anni, 6.476 i cittadini tra i 16 e i 29 anni, 2.848 i 30enni, 2.403 i 40enni, 1.722 i 50enni, 963 i 60enni, 442 i 70enni, 200 gli estremamente vulnerabili e 170 gli over 80.

Dall’inizio della campagna, in Piemonte sono state somministrate 5 milioni e 508.539 dosi (di cui 2.483.409 come seconde), corrispondenti al 90,5% di quelle (6.085.290) finora disponibili per il Piemonte.