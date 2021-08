Coronavirus, in Piemonte già vaccinati (con almeno una dose) 120mila giovani tra i 12 e i 19 anni

Prosegue la campagna di vaccinazione anti covid in Piemonte, dove sono 15.340 le persone che hanno ricevuto il vaccino nella giornata di ieri, sabato 14 agosto. A 4.774 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 2.003 i giovani tra i 12 e i 15 anni, 4.377 i cittadini tra i 16 e i 29 anni, 2.571 i 30enni, 2.400 i 40enni, 1.860 i 50enni, 865 i 60enni, 374 i 70enni, 169 gli estremamente vulnerabili e 77 gli over 80.

Dall’inizio della campagna in Piemonte sono state somministrate 5 milioni e 216.891 dosi (di cui 2.349.482 come seconde), corrispondenti al 95,9% di quelle (5.437.939) finora disponibili per il Piemonte.

Oltre 100mila i giovani tra i 12 e i 19 anni vaccinati con almeno una dose

In Piemonte, fanno sapere dalla Regione, i giovani tra i 12 e i 19 anni possono vaccinarsi senza prenotazione con accesso diretto già dal 26 luglio. La Regione ha infatti attivato questa possibilità anticipando di 3 settimane l’iniziativa che la struttura commissariale del generale Figliuolo ha esteso ora a livello nazionale a partire dal 16 agosto. E sono già più di 30mila ad oggi i ragazzi che in Piemonte hanno usufruito dell’accesso diretto. Su 311mila giovani tra i 12 e i 19 anni presenti sul territorio piemontese, inoltre, metà ha già aderito alla campagna vaccinale. Circa 120mila hanno già ricevuto almeno una dose e 42mila hanno completato il ciclo vaccinale.

"Per accelerare la vaccinazione dei ragazzi in età scolastica - commentano dalla Regione - sono stati già fatti numerosi open day e nell’arco del mese di agosto ce ne sono in programma una cinquantina su tutto il territorio".