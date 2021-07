Vaccini, arrivate in Piemonte nuove dosi di Moderna e Johnson&Johnson

Sono 43.150 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri, venerdì 2 luglio, all’Unità di Crisi della Regione Piemonte. A 24.932 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati, in particolare, sono 7.908 i cittadini tra i 16 e i 29 anni, 4.087 i 30enni, 5.048 i 40enni, 8.983 i 50enni, 4.468 i 60enni, 7.867 i 70enni, 725 gli estremamente vulnerabili e 362 gli over 80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3 milioni e 769.487 dosi (di cui 1.292.822 come seconde), corrispondenti al 90,1% di quelle (4.185.750) finora disponibili per il Piemonte.

Intanto sempre nella giornata di ieri sono arrivate e sono in via di distribuzione sul territorio 26.900 dosi di Moderna e 14.600 di Johnson&Johnson.

Prenotazioni turisti piemontesi e liguri: oltre 700

Prosegue con successo l’iniziativa che consente ai turisti piemontesi e liguri che trascorrono almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori di richiedere la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura.

Sono 598 in totale i piemontesi che hanno già fatto richiesta di ricevere il richiamo in Liguria e 121 i cittadini liguri che hanno fatto richiesta di essere vaccinati in Piemonte.