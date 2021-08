Meteo, fine settimana di Ferragosto con picchi di oltre 35 gradi in pianura

Sarà un fine settimana di Ferragosto "bollente" quello in arrivo nel novarese e nel Vco. Secondo il bollettino meteo di Arpa Piemonte, infatti, il termometro arriverà a segnare anche oltre 35 gradi, soprattutto in pianura.

L’anticiclone nord-africano, posizionato sulla parte più occidentale del bacino del Mediterraneo, spiegano da Arpa, porta aria calda anche sul Piemonte, dove la quota dello zero termico è destinata a raggiungere i 4700-4800 m tra venerdì e sabato. Le temperature, in aumento sia nei valori massimi che minimi, supereranno diffusamente i 30 gradi in pianura, con picchi oltre i 35 gradi tra oggi, venerdì 13 agosto, e il fine settimana. Il picco del caldo infatti sarà toccato proprio nel week end di Ferragosto.

Successivamente l’alta pressione sul Mediterraneo verrà schiacciata verso sud dalla discesa della saccatura dal nord Europa, che porterà un’attenuazione del caldo dall’inizio della prossima settimana e tempo anche più variabile e moderatamente instabile.