Coronavirus, arriva la conferma ufficiale: da lunedì il Piemonte in zona gialla

Arriva la conferma ufficiale dalla Regione: da lunedì 26 aprile il Piemonte passa in zona gialla.

Come indicava il pre-report settimanale infatti c'è stata un'ulteriore riduzione dei casi segnalati di circa il 20%; la percentuale di positività dei tamponi scende inoltre dal 10,7% della settimana scorsa al 9%, mentre il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale scende al 47% (dal 61% della settimana scorsa) per quanto riguarda i ricoveri ordinari e al 45% (dal 50%) per i ricoveri in terapia intensiva. Diminuisce anche il numero dei focolai attivi e nuovi, così come il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. L'indice Rt puntuale scende da 0,75 a 0,66, mentre l'Rt medio cala da 0,76 a 0,7.

Con le nuove regole, in vigore proprio dal 26 aprile, ci saranno novità importanti: bar e ristoranti potranno aprire anche di sera, ma solo all’aperto, potranno ripartire cinema, teatri e spettacoli, sia all'aperto che al chiuso, mentre da maggio gradualmente riapriranno le piscine estive e poi le palestre. Tornano, in parte, le lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori e per gli universitari.