Coronavirus, Cirio: "Dal 13 dicembre il Piemonte sarà zona gialla"

"Dal 13 dicembre il Piemonte sarà regione gialla". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"L'indice Rt è sceso ancora e oggi è allo 0,74" ha spiegato il governatore durante la presentazione venerdì a Torino di Green Pea di Oscar Farinetti. Il 13 dicembre infatti saranno passati 14 giorni da quando la Regione è entrata in zona arancione e, quindi, dovrebbe esserci il "cambio di colore" automatico, sempre se i dati dei contagi rimanessero stabili.

Se il Piemonte passerà in zona gialla potranno riaprire bar e ristoranti fino alle 18, si potrà uscire dal proprio comune senza dover giustificare lo spostamento per motivi di necessità, salute o lavoro, sarà possibile uscire dalla regione per recarsi in altre aree gialle (come probabilmente sarà anche la Lombardia) e sarà possibile raggiungere le seconde case. Valgono però le regole del Dpcm del 3 dicembre per quanto riguarda gli spostamenti fuori regione dopo il 21 dicembre e tutte le regole per le Feste, con divieto di uscire dal comune di residenza il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, quando sarà anche prolungato il coprifuoco fino alle 7 del mattino.

A questo proposito Cirio si è mostrato scettico sulle decisioni prese dal Governo. "Il Piemonte ha tanti Comuni molti piccoli, per cui le perplessità su questa misura le abbiamo trasmesse a Conte" ha detto.