Piemonte verso la zona gialla: le regole aggiornate valide dal 26 aprile

Da lunedì 26 aprile il Piemonte tornerà, probabilmente, in zona gialla.

Manca ancora l’ufficialità, che arriverà nella giornata di venerdì 26 aprile, ma i dati del pre report del Ministero sembrano indicare che la regione potrà tornare in area gialla.

Con le nuove regole, in vigore proprio dal 26 aprile, ci saranno novità importanti: bar e ristoranti potranno aprire anche di sera, ma solo all’aperto, mentre da maggio gradualmente potranno ripartire cinema, teatri, spettacoli e piscine all’aperto.

Riaprono bar e ristoranti anche a cena

Come già anticipato nella conferenza stampa di venerdì 16, dal 26 aprile "nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena". Dal primo giugno invece "nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 alle 18".

Resta il coprifuoco ma ci sono novità per le visite a parenti e amici

Almeno per ora, sembra che il coprifuoco rimanga in vigore dalle 22 alle 5. Cambia però la deroga per le visite ad amici e parenti, che saranno consentite a quattro persone più eventuali minori. Dal 1° maggio al 15 giugno infatti "nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro persone, oltre ai minorenni". Gli spostamenti verso le abitazioni private di amici o parenti in zona rossa, invece, non sono ancora consentiti.

Sì a eventi e spettacoli, all'aperto e al chiuso

Dal 26 aprile ripartono inoltre "gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza inter- personale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale". La capienza consentita "non può superare il 50% di quella massima, e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi".

Dal 1° giugno inoltre, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni sportive "di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso".

Piscine, palestre e sport di squadra

Dal 15 maggio in zona gialla saranno consentite le attività delle piscine all'aperto, mentre per le palestre si dovrà attendere il 1° giugno. Inoltre, dal 26 aprile in zona gialla "nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito".

Le nuove regole per la scuola

Per quanto riguarda la scuola, "è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado per il 50% della popolazione studentesca. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, affinché nella zona rossa sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca e nelle zone gialla e arancione ad almeno il 60% e fino al 100% della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza".

Anche gli studenti universitari tornano in presenza: "dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza".