In provincia di Novara arrivano 16 rifugiati afghani

Sedici afghani, tra i quali un bambino e due ragazzi, saranno ospitati in provincia di Novara.

Si tratta di tre famiglie fuggite da Kabul nei giorni scorsi e atterrate all'aeroporto di Fiumicino martedì 24. I profughi sono stati trasferiti in pullman, insieme ad altri rifugiati, fino ad Alessandria, da dove sono stati poi smistati in diverse zone del Piemonte. Le tre famiglie arrivate in provincia di Novara sono ospitate a Pella, nella casa Maria Ausiliatrice che fino allo scorso anno ospitava le suore salesiane.

Le 16 persone faranno la quarantena per il covid all'interno della stuttura di via Lungo Lago prima di poter uscire.