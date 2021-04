Novara, sospesa professoressa che si rifiuta di indossare la mascherina in classe

Erano intervenuti i carabinieri a scuola per la professoressa che si rifiutava di indossare la mascherina: ora la commissione disciplinare ha deciso di sospenderla.

Il fatto era avvenuto nella mattinata di mercoledì 30 settembre al liceo scientifico Antonelli di via Toscana. La dirigente scolastica Silvia Romeo avrebbe ripreso una professoressa che non indossava la mascherina in classe: ne è nata una discussione, con la docente che sosteneva che la mascherina non fosse necessaria rispettando le distanze, facendo riferimento ad una circolare interna. I toni si sono alzati e alla fine è intervenuta una pattuglia dei carabinieri, chiamata dalla stessa dirigente.

La discussione si era quindi calmata ed era stata la stessa dirigente a scrivere ai genitori degli alunni per spiegare la situazione. "Gentili genitori scrivo questa comunicazione per tranquillizzare gli studenti e le famiglie sull’accaduto di oggi. Si è verificato un diverbio tra la scrivente e un docente che non rispettava le regole del protocollo anticovid della scuola. A tal motivo sono state avvisate le autorità competenti a tutela della salute di studenti e lavoratori" aveva scritto la dirigente.

Da allora però sono state molte le polemiche sollevate dalle famiglie, anche perchè pare che la professoressa in altre occasioni si sia rifiutata di indossare la mascherina. La questione è quindi arrivata alla commissione disciplinare dell'ufficio scolastico provinciale, che ha deciso di sospendere l'insegnante almeno fino alla fine dell'anno.