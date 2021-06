Coronavirus, in Piemonte al via oggi le vaccinazioni in farmacia

Prosegue la campagna di vaccinazione anti covid in Piemonte, dove oggi, venerdì 18 giugno, prendono il via le vaccinazioni anche in 324 delle circa 500 farmacie che hanno aderito al protocollo d’intesa per diventare punti vaccinali firmato tra la Regione e Federfarma. Le altre 200 sono in via di attivazione e diventeranno operative nei prossimi giorni.

Intanto, sono 40.667 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nella giornata di ieri, giovedì 17 giugno. A 16.190 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati, in particolare, sono 5.559 i 30enni, 9.069 i 40enni, 3.671 i 50enni, 6.861 i 60enni,4.322 i 70enni, 1.763 gli estremamente vulnerabili e 472gli over 80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3 milioni e 163.872 dosi (di cui 985.101 come seconde), corrispondenti al 89,3% di quelle (3.541.950) finora disponibili per il Piemonte.