In Piemonte tamponi gratis per chi ha l'esenzione dal vaccino e per chi è in attesa dell'estensione del green pass

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.544.116 dosi (di cui 2.504.906 come seconde), corrispondenti al 89% di 6.228.030 finora disponibili per il Piemonte. La percentuale è inferiore a quella di ieri perché comprende i nuovi caricamenti Pfizer.

Oggi il Presidente della Regione ha anticipato che da lunedì 6 settembre in Piemonte verrà data la possibilità di sottoporsi gratuitamente a un tampone a tutti i cittadini che hanno l’esenzione dalla vaccinazione e a coloro che sono in attesa dell’estensione della validità del green pass a 12 mesi, avendo contratto il Covid dopo aver fatto la prima dose di vaccino.

