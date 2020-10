Novara, rissa sull'Allea, giovane si scaglia contro un carabiniere: arrestato

Ancora rissa in centro a Novara. E' successo nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 ottobre sull'Allea, in città. Una pattuglia dei carabinieri, già in giro per i consueti controlli di servizio per la movida, è intervenuta per sedare una rissa fra ragazzi.

Uno di questi, novarese classe '98, si è scagliato contro un militare ed è stato arrestato per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico uffiale.