Trecate, dà in escandescenza al supermercato e aggredisce un agente di polizia locale: arrestato

Dà in escandescenza, al supermercato e prima al bar a Trecate. Arrestato dalla polizia locale questa mattina, mercoledì 16 settembre, intorno alle 13.30, un cittadino di origine rumene classe 1979, residente in città. L'uomo è prima entrato al bar che si affaccia sul supermercato Coop e ha iniziato ad aggredire verbalmente i presenti, poi si è spostato dentro al supermercato, facendo la stessa cosa e picchiando anche i pugni sui vetri.

Immediato l'allarme e l'arrivo della polizia locale: l'uomo ha aggredito un agente ed è stato poi immobilizzato e arrestato. Trasportato in sede ha tentato ancora di dare in escandescenza. Sarà sottoposto a processo per direttissima nella mattinata di venerdì 18 settembre.