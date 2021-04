Cerano, beccato in moto senza patente e assicurazione: multa di 5mila euro. Nei giorni scorsi la polizia locale di Cerano, impegnata nel controllo del territorio, ha notato una motocicletta sprovvista di targa intercettata in via Bagno, nei pressi della chiesa di San Pietro.

Il comandante Edgardo Zanotti e i due agenti della pattuglia in servizio procedendo con i controlli hanno appurato che alla guida c'era O.R. di anni 18 residente a Cerano, senza patente per guidare quel mezzo.

Non solo, la moto era anche senza targa e immatricolazione, quindi non assicurata. Oltre al sequestro del mezzo al giovane è stata inflitta una multa di 5mila euro per la guida senza aver mai conseguito la patente.