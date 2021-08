Coronavirus: +102 casi positivi in Piemonte, 7 i pazienti ricoverati nel novarese

Sono 102 (di cui 50, il 49%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari allo 0,9% dei 10.742 tamponi eseguiti, di cui 8.086 antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di crisi della Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, lunedì 23 agosto.

I nuovi casi (+6 nel novarese e +8 nel Vco) sono così ripartiti: 31 screening, 52 contatti di caso, 19 con indagine in corso; 1 Rsa/Strutture Socio-Assistenziali; casi importati: 6 (di cui 4 dall’estero, 2 da altre regioni italiane).

Il totale dei casi positivi registrati sul territorio regionale da inizio pandemia diventa quindi 374.688 così suddivisi su base provinciale: 30.557 Alessandria, 17.714 Asti, 11.787 Biella, 53.900 Cuneo, 29.181 Novara, 199.970 Torino, 14.015 Vercelli, 13.388 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.546 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.630 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

155 pazienti ricoverati negli ospedali piemontesi

Secondo il bollettino regionale di oggi, lunedì 23 agosto, i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 12 (invariati rispetto aieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 143 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 3.427 (-64 rispetto a ieri).

Un nuovo decesso nelle ultime 24 ore

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato oggi, lunedì 23 agosto, dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 11.711 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.567 Alessandria, 713 Asti, 433 Biella, 1.454 Cuneo, 945 Novara, 5.597 Torino, 528 Vercelli, 374 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Oltre 160 nuovi guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 359.395(+162 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.641 Alessandria, 16.918 Asti, 11.171 Biella, 52.111 Cuneo, 27.945 Novara, 192.508 Torino, 13.339 Vercelli, 12.869 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.451 extraregione e 2.442 in fase di definizione.

La situazione nel novarese

Scendono a 7 i pazienti ricoverati nel novarese. In particolare, secondo il bollettino di oggi, lunedì 23 agosto, sono 5 (-1 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore di Novara: 3 si trovano in terapia subintensiva e 2 nel reparto di Malattie infettive. Nelle ultime 24 ore è stata dimessa una persona, mentre non si sono registrati trasferimenti o nuovi decessi. Nessun decesso anche all'ospedale di Borgomanero, dove restano 2 i pazienti ricoverati: uno si trova in terpia intensiva e il secondo nel reparto di Medicina Covid.

