Coronavirus: oltre 1.200 nuovi contagi in Piemonte, a Novara risalgono i ricoveri

Sono 1.267 (di cui 534, il 42,1%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari al 4,4% dei 28.927 tamponi eseguiti, di cui 19.183 antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di crisi della Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, sabato 10 aprile.

I nuovi casi (+125 nel novarese e +32 nel Vco) sono così ripartiti: 142 screening, 821 contatti di caso, 304 con indagine in corso; per quanto riguarda l'ambito: 12 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 85 scolastico, 1.170 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi sul territorio regionale diventa quindi 329.232, così suddivisi su base provinciale: 26.613 ad Alessandria, 15.957 ad Asti, 10.122 a Biella, 46.882 a Cuneo, 25.471 a Novara, 176.214 a Torino, 12.354 a Vercelli, 11.808 nel Vco, oltre a 1.404 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.407 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Prosegue il calo dei ricoveri negli ospedali piemontesi

Secondo il bollettino regionale di oggi, sabato 10 aprile, i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 324 (-5 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.633 (-73 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 24.716 (-932 rispetto a ieri).

Ancora oltre 20 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 22 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, di cui 1 verificatosi oggi, sabato 10 aprile. Il totale è ora di 10.647 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.497 ad Alessandria, 655 ad Asti, 399 a Biella, 1.296 a Cuneo, 874 a Novara, 5.007 a Torino, 482 a Vercelli, 347 nel Vco, oltre a 90 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Oltre 2mila nuovi guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 289.912 (+2.255 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 23.616 ad Alessandria, 14.069 ad Asti, 9.020 a Biella, 40.423 a Cuneo, 22.544 a Novara, 155.082 a Torino, 10.948 a Vercelli, 10.791 nel Vco, oltre a 1.276 extraregione e 2.143 in fase di definizione.

La situazione nel novarese

Contrariamente a quanto registrato a livello regionale, a Novara risalgono i ricoveri. Sono infatti 114 (+5 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore: 14 si trovano in terapia intensiva, 16 in subintensiva, 28 nei reparti della sede distaccata di Galliate, 56 a Novara. Nelle ultime 24 si è inoltre verificato un nuovo decesso: si tratta di una donna del '29. Sono infine 5 i pazienti dimessi e altrettanti quelli trasferiti in altre strutture.

Continuano a calare invece i ricoveri all'ospedale di Borgomanero, dove sono 62 (-5 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati oggi, sabato 10 aprile, dei quali 16 si trovano in terpia intensiva e 22 in subintensiva.