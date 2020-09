Coronavirus: +57 casi positivi in Piemonte, un nuovo ricovero a Novara

Sono 33578 (+57 rispetto a ieri, di cui 48 asintomatici) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, venerdì 11 settembre. Dei 57 casi (+4 nel novarese, +0 nel Vco), 23 son stati rilevati dopo screening, 28 sono contatti di caso, 6 con indagine in corso. I casi importati sono 15 su 57.

Il totale dei casi positivi è così suddiviso su base provinciale: 4234 ad Alessandria, 1927 ad Asti, 1092 a Biella, 3220 a Cuneo, 3101 a Novara, 16721 a Torino, 1602 a Vercelli, 1199 nel Vco, oltre a 287 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 195 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono invece 102 (- 8 rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1849. I tamponi diagnostici finora processati sono 631085, di cui 353415 risultati negativi.

+30 pazienti guariti

Nel bollettino di oggi, venerdì 11 settembre, l’Unità di crisi della Regione Piemonte ha comunicato che i pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 27092 (+30 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 3388 (+5) ad Alessandria, 1615 (+1) ad Asti, 850 (+1) a Biella, 2599 (+1) a Cuneo, 2424 (+2) a Novara, 13871 (+17) a Torino, 1171 (+1) a Vercelli, 991 (+2) nel Vco, oltre a 183 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 373 sono invece "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Secondo quanto comunicato dall'Unità di crisi, nelle ultime 24 ore in Piemonte non ci sono stati decessi di persone positive al test del Covid-19. Il totale rimane quindi di 4153 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 ad Alessandria, 256 ad Asti, 208 a Biella, 399 a Cuneo, 374 a Novara, 1838 a Torino, 224 a Vercelli, 133 nel Vco, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

La situazione a Novara

Nelle ultime 24 ore all'ospedale Maggiore di Novara si è registrato un nuovo ricovero: secondo quanto comunicato dall'azienda ospedaliero-universitaria, infatti, sono tre i pazienti covid ricoverati in città. Due di questi si trovano in terapia subintensiva, mentre un terzo nel reparto di Malattie infettive.