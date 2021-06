Coronavirus: 20 nuovi casi positivi e quasi 100 guariti in Piemonte nelle ultime 24 ore

Sono 20 (di cui 16, l'80%, asintomatici) i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte, pari allo 0,2% dei 9.654 tamponi eseguiti nelle ultime ore, di cui 7.541 antigenici. Lo ha comunicato l'Unità di crisi della Regione nel bollettino di aggiornamento di oggi, lunedì 21 giugno.

I nuovi casi (+4 nel novarese e +1 nel Vco) sono così ripartiti: 7 screening, 12 contatti di caso, 1 con indagine in corso; per quanto riguarda l'ambito:1 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 0 scolastico, 19 popolazione generale.

Il totale dei casi positivi sul territorio regionale diventa quindi 366.642, così suddivisi su base provinciale: 29.557 Alessandria, 17.480 Asti, 11.519 Biella, 52.906 Cuneo, 28.240 Novara, 196.249 Torino, 13.725 Vercelli, 12.972 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.501 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.493 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Prosegue il calo dei ricoveri

Secondo il bollettino regionale di oggi, luendì 21 giugno, i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali piemontesi sono 30 (-2 rispetto a ieri), mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 213 (-7 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.375 (-71 rispetto a ieri).

Un decesso nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore si è registrato 1 solo decesso di persone positive al test del Covid-19, comunicato dall’Unità di crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi di 11.691 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.566 Alessandria, 713 Asti, 432 Biella, 1.454 Cuneo, 942 Novara, 5.587 Torino, 525 Vercelli, 373 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 99 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Quasi 100 nuovi guariti

I pazienti guariti sono complessivamente 353.333 (+99 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 27.875 Alessandria, 16.710 Asti, 11.007 Biella, 51.269 Cuneo, 27.173 Novara, 189.761 Torino, 13.121 Vercelli, 12.575 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.435 extraregione e 2.407 in fase di definizione.

La situazione nel novarese

Leggero aumento dei ricoveri a Novara, dove sono 8 (+2 rispetto a ieri) i pazienti ricoverati all'ospedale Maggiore: 3 si trovano in terapia subintensiva e 5 negli altri reparti. Nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi decessi, e non ci sono stati nè dimissioni nè trasferimenti.

All'ospedale di Borgomanero è invece ricoverato, secondo i dati diffusi dalla Provincia, un solo paziente, che si trova in terapia intensiva.

