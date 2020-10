Coronavirus nuovo Dpcm: possibili zone rosse in città scelte dai sindaci

Coprifuoco in città? Saranno i sindaci a deciderlo. Dopo oltre tre ore di attesa Giuseppe Conte ha dato voce al nuovo Dpcm, che sarà firmato a breve e che entrerà in vigore domani, lunedì 19 ottobre. Tra i temi tanto attesi la movida, la scuola e lo sport.

Coprifuoco in città

Saranno i sindaci a stabilire se necessario la chiusura di vie e piazza dove si creano assembramenti dopo le 21 e gli accessi saranno disponibili solo a chi raggiunge esercizi commerciali o abitazioni private.

Scuola

Le attività scolastiche continueranno in presenza per quanto riguarda la scuola primaria e le medie, per le scuole superiori sono favorite modalità più flessibili con ingresso degli alunni a partire dalle 9 e con turni pomeridiani laddove possibile. Lo stesso avverrà con le università.

Sport

“Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare e competizioni dell’attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentiti attività in forma individuale e rimarrà consentita come già adesso l’attività sportiva professionistica afferente alle varie federazioni” ha detto Conte. Per quanto riguarda le palestre, comprese le attività e la piscina, il Governo, dopo un confronto con il comitato tecnico scientifico, si è dato appuntamento fra una settimana per dare possibilità di adeguare tutti i protocolli nel massimo rispetto delle regole a tutte quelle strutture che ancora non sono “a regime”. Qualora ciò non dovesse accadere sarà chiusura totale.

La ristorazione

I ristoranti e i locali potranno somministrare cibo dalle 5 del mattino alla mezzanotte se la consumazione avverrà ai tavoli, altrimenti fino alle 18. Non ci sono vincoli per la consegna a domicilio. Nei ristoranti ci si potrà sedere al massimo in sei per tavolo e ogni esercizio dovrà disporre all’ingresso il numero totale di persone che potranno entrare.

Le sale gioco, scommesse e bingo saranno aperti fino alle ore 21. Vietate inoltre le sagre e le fiere locali. Per quanto riguarda il lavoro favorito lo smartworking.