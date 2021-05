Coronavirus, a Torino un centro vaccinale a esaurimento posti per tutti i Piemontesi. Si tratta dell’ospedale temporaneo Valentino aperto lo scorso autunno che diventa un centro vaccinale “open hub” aperto ai cittadini di tutto il Piemonte, mantenendo gli altri spazi secondo l’assetto ospedaliero e i posti letto in caso di futura necessità.

L’accesso sarà riservato a specifiche categorie o fasce d’età in base alle necessità e in questa fase si inizierà da chi ha più di 60 anni.

Da lunedì a mercoledì di ogni settimana sul portale IlPiemontetivaccina.it sarà possibile prenotare uno slot fino ad esaurimento dei posti disponibili, mentre le vaccinazioni si svolgeranno dal venerdì alla domenica dalle ore 8 alle ore 22.

Possono accedere al servizio coloro che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, che non sono già in possesso di un appuntamento oppure che hanno una convocazione dopo almeno 10 giorni.

Le prenotazioni partiranno alle ore 12 di lunedì 31 maggio e da venerdì 4 giugno inizieranno le vaccinazioni.

L’hub può arrivare a 20 linee vaccinali: si inizierà con la somministrazione di 6mila dosi per ogni fine settimana per arrivare a 10mila a regime (in base alla disponibilità di vaccini).

Chi riceverà all’hub del Valentino di Torino la prima dose ed è residente in altri territori del Piemonte potrà ottenere la seconda dose nella propria Asl di appartenenza. A gestire il tutto sono l’Aou Città della Salute e l’Asl Città di Torino. L’hub Valentino va a sommarsi agli altri centri vaccinali piemontesi, 200 quelli già attivi e 50 quelli in fase di attivazione.

Intanto a Torino è stato posizionato un maxi schermo in piazza Castello con il contatore in tempo reale dei vaccini e i volti noti che sensibilizzano alla somministrazione.