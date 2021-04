Coronavirus, il Piemonte rimane in zona rossa per le prossime due settimane

Coronavirus, Piemonte in zona rossa per le prossime due settimane. Il ministro Roberto Speranza ha firmato due ordinanze venerdì 2 aprile, una relativa alle regioni che rimangono in zona rossa, la seconda relative alle regioni in zona arancione. Il Piemonte rimane in zona rossa almeno per due settimane, fino al 18 aprile.

Come si legge nell’ordinanza il periodo previsto è di quindici giorni e “La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”. A passare in zona arancione sono soltanto Marche, Veneto e provincia autonoma di Trento.