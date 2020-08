Ritrovato senza vita l'escursionista di 48 anni disperso in Val Vigezzo

Il corpo dell'escursionista disperso da giovedì scorso in Val Vigezzo è stato ritrovato privo di vita nel tardo pomeriggio. di oggi, sabato 29 agosto.

Il soccorso alpino, impegnato da tre giorni nelle ricerche, intorno alle 12 ha ritrovato il suo zaino e i bastoncini a una quota di 1800 metri circa sul versante settentrionale del Pizzo Ragno, che l'uomo aveva raggiunto nella mattinata di giovedì. In seguito, sono stati analizzati attentamente i filmati girati dall'alto con i doni dei Vigili del Fuoco finché non è stato individuato il corpo in un canalone circa 600 metri di dislivello a valle.

Le squadre di operatori lo hanno quindi raggiunto a piedi, la salma è stata recuperata e trasportata sempre a piedi verso valle dove è stata consegnata alle autorità per le operazioni di Polizia giudiziaria. Hanno collaborato attivamente alle operazioni il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, le squadre dell'Anti Incendio Boschivo e la Protezione Civile.