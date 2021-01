Tragedia ad Arona, donna di 71 anni trovata senza vita in strada

Tragedia nelle prime ore di oggi, sabato 9 gennaio, ad Arona, dove una donna di 71 anni è stata trovata senza vita in strada.

E' successo intorno alle 6 del mattino in via Vittorio Veneto: i soccorsi del 118 intervenuti sul posto hanno trovato l'anziana in una pozza di sangue. Per la donna non c'è stato niente da fare, inutili i tentativi di soccorso dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, per chiarire cosa sia accaduto e ricostruire la vicenda. Secondo le prime informazioni la donna si sarebbe tolta la vita.