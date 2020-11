Coronavirus, focolaio nella casa di riposo Il Melograno di Trecate: contagiati più della metà degli ospiti

Un altro focolaio nelle case di riposo novaresi.

Dopo i casi della Divina Provvidenza di Novara e della Rsa di Meina, anche a Trecate si sviluppa un nuovo focolaio in una residenza per anziani. Alla casa di riposo Il Melograno infatti sono 34 i positivi, più della metà dei 63 ospiti della struttura: di questi 33 sono asintomatici, mentre uno è stato ricoverato all'ospedale Maggiore di Novara. Sono invece 23 i dipendenti positivi.

Lo ha comunicato in sindaco di Trecate Federico Binatti, che ha precisato che "Siamo in contatto con i vertici della struttura e si dovrà provvedere anche a contattare cooperative per assumere quanto prima nuovi dipendenti che possano accudire i pazienti".