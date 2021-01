Incendio a Novara, fiamme in un appartamento di via Melchioni

Incendio in un appartamento a Novara. E' successo nella mattinata di oggi, venerdì 15 gennaio, in via Melchioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale, con il supporto di un'autoscala. Al loro arrivo, l'appartamento era invaso dal fumo e il fuoco interessava la camera da letto dell'alloggio. I pompieri hanno quindi provveduto al completo spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dell'appartamento. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti.