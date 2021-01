Incendio a Novara, tetto in fiamme nella notte alla Bicocca

Attimi di paura nella notte a Novara per un incendio.

É successo in via Abba, in zona Bicocca: intorno alle 5.45 la canna fumaria di un'abitazione ha preso fuoco, bruciando una parte del tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e hanno rimosso una parte del sottotetto per evitare che il fuoco si propagasse. Non si registrano feriti.