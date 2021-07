Incidente tra Briga e Gozzano, schianto tra auto e moto: due feriti

Incidente stradale oggi, sabato 3 luglio, tra Brigna Novarese e Gozzano.

E' successo intorno a mezzogiorno, quando per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate. Nello schianto, ad avere la peggio sono state le due persone in sella alla moto, che sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgomanero, che hanno messo in sicurezza l'area, e i soccorsi del 118, che hanno portato i due motociclisti in ospedale per le cure del caso. Presenti anche gli agenti della polizia stradale, per i rilievi e la gestione del traffico.