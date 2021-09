Incidente a Dormelletto: schianto tra auto e moto sulla Statale del Sempione

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 1° settembre, a Dormelletto.

E' successo lungo la Statale del Sempione, all'altezza del civico 180, dove per cause ancora da accertare un'auto e una moto si sono scontrate. Nello schianto, è rimasto ferito il motociclista, portato in ospedale da un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arona, per mettere in sicurezza l'area a causa dello sveramente di combustibile sulla carreggiata, e i carabinieri di Arona, per i rilievi del caso.