Incidente a Novara, scontro fra un'auto e una moto: motociclista finisce in un campo

Incidente a Novara nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 maggio.

In via Verbano una moto e un'auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un campo, riportando ferite da codice giallo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato l'uomo all'ospedale Maggiore di Novara.