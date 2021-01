Cerano, furto in casa delle suore: rubati 250 euro

Furto in casa delle suore. E' successo ieri, giovedì 14 gennaio, a Cerano. I ladri si sono introdotti nell'abitazione presso il vecchio oratorio di via Besozzi, tra le 18 e le 19, mentre le religiose erano in chiesa per partecipare alla messa.

A darne notizia è l'assessore alla Sicurezza Alessandro Albanese, che ha spiegato: "le tre suore Giuseppine presenti in paese, rientrando a casa dopo la funzione vespertina, hanno trovato alcuni cassetti aperti e constatato la mancanza di una borsa e di denaro contante".

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia pocale per i rilievi del caso: "Gli agenti - ha spiegato ancora Albanese - hanno appurato che oltre ai cassetti aperti non sono stati fatti danni rilevanti all'abitazione ed è stato rubato solo denaro contante, circa 250 euro; i ladri si sono introdotti in casa attraverso una finestra a cui sono arrivati salendo la scala che dal cortile porta ai balconi dell'edificio. La polizia locale ipotizza che gli autori del furto, viste le modalità, potessero conoscere l'ambiente; sono comunque in corso le indagini per risalire ai responsabili".

"Personalmente - ha aggiunto l'assessore - trovo inqualificabile un gesto che, già deprecabile di per sé, in questo caso è stato commesso ai danni di persone che ogni giorno si dedicano ad aiutare il prossimo".