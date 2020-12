Sillavengo, sequestrata discarica abusiva con impianto di riciclaggio non autorizzato. Durante l’attività di monitoraggio del territorio svolta dalla polizia provinciale durante lo scorso mese di ottobre è stato individuato a Sillavengo un deposito considerevole di rifiuti, costituiti da terre di scavo e macerie di demolizione destinati al riciclo, la gestione dei quali è di responsabilità di un’impresa edile con sede a Vicolungo.

"L’attività d’indagine da parte degli agenti – ha spiegato il consigliere delegato Andrea Bricco – si è conclusa in dicembre: gli accertamenti hanno stabilito che l’impianto di riciclaggio è stato utilizzato dal 2013 sino al 2017 in assenza di autorizzazione, per poi trasformarsi nel 2018 in discarica abusiva. I presunti responsabili sono stati segnalati all’autorità giudiziaria, la quale, lo scorso 18 dicembre, ha peraltro convalidato il provvedimento di sequestro cautelare della discarica, posto in essere dalla Polizia provinciale".