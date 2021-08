Sindacalista investito e ucciso a Biandrate, domiciliari revocati al camionista

Per Alessio Spaziano obbligo di rimanere in Campania

Sono stati revocati i domiciliari ad Alessio Spaziano, il camionista di Caserta che davanti ai cancelli di Lidl a Biandrate ha investito e ucciso Adil Belakhdim, sindacalista Si Cobas lo scorso venerdì 18 giugno.

Come riportato da Ansa il tribunale del riesame di Torino ha accolto la richiesta di scarcerazione del suo legale avvocato Gabriele De Juliis. Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora in Campania.