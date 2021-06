Vaccini Astrazeneca Under 60: in Piemonte si può scegliere di fare anche la seconda dose 

Vaccini Astrazeneca: in Piemonte gli Under 60 che hanno ricevuto la prima dose di vaccino potranno richiedere in totale libertà di ricevere anche la seconda.

A ribadirlo sono il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi. £In Piemonte non vacciniamo con Astrazeneca e neanche Johnson & Johnson le persone Under 60, il secondo non è un obbligo ma abbiamo scelto così, - ha detto Cirio – è chiaro che la libertà personale, quando il consenso è dovutamente informato, va garantita, per cui a oggi chi vuole può ricevere la seconda dose di vaccino Astrazeneca”.

Ad accentuare il tutto l’assessore Icardi: “Per ora funziona così, quando e se Aifa darà disposizioni diverse le attueremo. Ciò che conta è la scheda tecnica del vaccino”.