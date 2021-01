Coronavirus: vaccinati gli ospiti alla casa di riposo di Suno, tra le prime in Italia

“Suno è cosi in prima linea per sconfiggere il virus. Ringraziamo gli operatori della struttura che hanno saputo mettere professionalità e dedizione al servizio dei nostri cari più fragili, e che continuano a farlo”.

Sono state queste le parole arrivate dall’amministrazione comunale di Suno per annunciare la notizia: nella giornata di giovedì 31 dicembre quasi tutti gli ospiti della casa di riposo Il Castello sono stati vaccinati. Una fra le prime strutture in Italia, come ha aggiunto la stessa amministrazione. Quasi tutti sono stati vaccinati, personale compreso, perché in attesa sono rimasti coloro che attendono l’amministratore di sostegno.