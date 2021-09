Cosa fare in città: gli eventi del fine settimana del 4 e 5 settembre

Da lunedì 14 giugno il Piemonte è entrato in zona bianca e i cittadini hanno detto addio al coprifuoco e possono muoversi con più libertà, ma con tutte le attenzioni del caso che ormai conosciamo bene: mascherina, distanziamento e igiene delle mani.

Con la zona gialla prima e quella bianca adesso, sono tornati finalmente gli eventi e quello in arrivo sarà un fine settimana con diversi appuntamenti. In programma, tra novarese e Vco, ci sono festival, musica live, spettacoli, street food, gite in treno storico, appuntamenti enogastronomici e tanto altro. Scopriamo insieme gli eventi principali di questo week end. Per l'elenco completo clicca qui.