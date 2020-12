Cosa fare in città: le idee per il fine settimana di Natale in zona rossa

Quello di quest'anno sarà sicuramente un Natale diverso, non solo a causa delle nuove restrizioni messe in campo dal Decreto Natale, ma anche da questa pandemia che ha di fatto cambiato le nostre abitudini e ci ha costretti lontani, almeno fisicamente, da famiglia e amici.

Da oggi, giovedì 24 dicembre, e fino a domenica 27 dicembre il Piemonte e l'Italia tornano in zona rossa, e gli spostamenti in questo fine settimana di Natale saranno limitati. Ma nonostante tutte le restrizioni e il prolungamento delle chiusure di teatri, cinema e musei, sono ancora diverse le cose da poter fare a casa, tra spettacoli ed eventi online, ricette della tradizione, libri ambientati in città e giochi in scatola. Ecco i nostri consigli.