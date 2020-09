Elezioni 2020: al via il voto, alle urne 11 comuni tra novarese e Vco

Oggi, domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 21, dalle 7 alle 15 nel novarese e nel Vco si vota per eleggere i nuovi sindaci in 11 comuni. Nelle stesse giornate gli elettori del territorio si recheranno alle urne anche per il Referendum sul taglio dei parlamentari.

Nel novarese sono 6 i comuni ad andare al voto sono: Arona, che ha poco meno di 15mila abitanti, Bogogno, e Vinzaglio, i cui Consigli comunali scadono per compiuto quinquennio; Garbagna Novarese, che torna al voto nel 2020 perchè lo scorso anno nessuno si era candidato per diventare primo cittadino; Invorio, dove l'amministrazione è stata sciolta a causa delle dimissioni di 8 consiglieri su 12; Vaprio d'Agogna, per scioglimento anticipato del Consiglio comunale a causa della morte del sindaco Guido Botticelli.

Nel Vco, invece, sono 5 i comuni ad andare al voto, tutti con meno di 5mila abitanti: Baveno, Crevoladossola e Stresa, i cui Consigli comunali sono scaduti per compiuto quinquennio; Belgirate, il cui sindaco è morto nel maggio dello scorso anno; Borgomezzavalle, il centro più piccolo con poco più di 300 abitanti, il cui Consiglio comunale è stato sciolto con decreto del presidente della Repubblica a seguito della decadenza del sindaco Alberto Preioni, eletto consigliere regionale.

L'affluenza alle 12

Per quanto riguarda le elezioni comunali, alle 12 di domenica 20 settembre in provincia di Novara ha votato il 17,33% degli elettori, mentre nel Vco il 15,65%. Per quanto riguarda il Referendum sul taglio dei parlamentari, invece, alle 12 nel novarese si è recato alle urne il 12,37% degli elettori, mentre nel Vco l'11,74%.

Come si vota

Nei Comuni con popolazione fino a 15mila abitanti viene eletto al primo turno il candidato sindaco che ottiene il maggior numero di voti validi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, viene eletto sindaco il candidato che ottiene almeno il 40% dei voti validi al primo turno. In caso contrario, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti.

Nei piccoli comuni non esiste la regola del ballottaggio. Nella tornata elettorale viene eletto sindaco il candidato che ottiene il numero maggiore di voti. Se il comune ha una popolazione tra i 5 e i 15mila abitanti si possono esprimere due preferenze per i consiglieri comunali (sempre considerando l’obbligatoria alternanza di genere), mentre se il comune è sotto i 5mila abitanti si può esprimere una sola preferenza. Qui, a differenza di quanto avviene per i grandi comuni, non è possibile il voto disgiunto. Si vota con un segno sul nome del candidato sindaco, con un segno sulla lista collegata al candidato sindaco o con due segni, uno sul nome del candidato e l’altro sulla lista correlata.

Tutti i comuni al voto

Arona

Bogogno

Garbagna Novarese

Invorio

Vaprio d'Agogna

Vinzaglio

Baveno

Belgirate

Borgomezzavalle

Crevoladossola

Stresa