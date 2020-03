Coronavirus: tre positivi a Trecate, due a Borgomanero e uno a Romentino

Due casi di positività al coronavirus a Borgomanero e tre a Trecate.

L'annuncio arriva ufficialmente dalle amministrazioni comunali. "Mi è stata appena comunicata, durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, che si è tenuta in Prefettura, la positività al coronavirus di tre nostri concittadini, attualmente ricoverati presso l'Ospedale "Maggiore" di Novara - ha detto il sindaco di Trecate Federico Binatti - Le famiglie e quanti sono venuti in contatto con i contagiati sono attualmente in isolamento domiciliare volontario, seguendo i rigidi protocolli previsti."

A Romentino una persona è risultata positiva al test e si trova ricoverata all'ospedale Maggiore. "Sono stati attivati i protocolli e le procedure previste e l'Amministrazione Comunale è in contatto con gli Enti per avere aggiornamenti e indicazioni" spiega il Comune.

Anche a Borgomanero due persone sono risultate positive al test: a darne l'annuncio il sindaco Sergio Bossi in una dirette Facebook. Le due persone sono ricoverate all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero. La situazione all'ospedale Maggiore Secondo il bollettino dall'azienda ospedaliero-universitaria novarese alle 18,30 venerdì 13 marzo la situazione all'ospedale Maggiore è quella di 46 persone ricoverate, di cui 12 di Novara, 24 della provincia di Novara, 3 lombardi, uno della provincia di Vercelli, 5 della provincia di Alessandria e uno della provincia di Biella. Sono unidici, invece, le persone ricoverate in rianimazione, di cui 5 della provincia di Alessandria, uno del biellese, 2 di Novara e 3 del novarese. Dall'ospedale Maggiore fanno inoltre sapere che sono decedute due persone, un uomo del '44 e una donna del '43, entrambi residenti in provincia.