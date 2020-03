Coronavirus: chiusi negozi, bar e ristoranti in tutta Italia

Esercizi commerciali non alimentari, bar e ristoranti chiusi in tutta Italia.

L'annuncio è stato fatto all 21.45 dell'11 marzo dal presidente del consiglio Giuseppe Conte. Dopo aver lodato lo spirito di sacrificio degli italiani, ha sottolineato come misure drastiche abbiano bisogno di tempo per essere metabolizzate, e che quindi si è cercato di prendere queste decisioni "senza far precipitare il paese nel baratro".

La decisione annunciata questa sera è di chiudere tutti gli esercizi commerciali non indispensabili: bar, ristoranti, negozi al dettaglio, parrucchieri ed estesti. Rimarrano aperti negozi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai. I ristoranti potranno comunque fare consegne a domicilio. Il premier ha ricordato che non è necessario assaltare i supermercati, perchè i rifornimenti sono garantiti.

Per quanto riguarda le attività produttive invece l'invito è a chiudere i reparti non indispensabili, a promuovere l'utilizzo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti e a mettere in pratica le norme comportamentali. Restano garantiti i servizi pubblici e di pubblica utilità, i trasporti, le attività del settore agricolo e zootecnico, i servizi postali e bancari.