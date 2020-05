Coronavirus, c’è il nuovo Dpcm: no a spettacoli e concerti fino al 14 giugno

Giuseppe Conte ha firmato. Il Consiglio dei ministri ha emanato poco da il nuovo Dpcm, che è in vigore fino al prossimo 14 giugno a partire da domani, lunedì 18 maggio.

Oltre alle novità già emerse nelle linee guida e quindi alla lenta ripartenza di tutte le attività e la libertà per gli spostamenti nella stessa regione, ciò che rimane assolutamente in vigore è il divieto di assembramento, anche se si apre uno spiraglio per le manifestazioni e per gli appuntamenti culturali.

Sono infatti concesse le manifestazioni pubbliche purché in forma statica con il rispetto delle distanze sociali e delle misure di contenimento; sale teatrali, da concerto, cinematografiche e altri spazi all’aperto che ospitano eventi simili potranno tornare ad accogliere persone a partire dal 15 giugno. Rispettando tutte le norme si potranno accogliere fino a mille spettatori per gli spettacoli all’aperto, fino a 200 al chiuso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A porte chiuse, ma via agli allenamenti per atleti professionisti e non professionisti purché rimangano in regione, si possono spostare solo coloro che sono riconosciuti di interesse nazionale dal Coni. Qualche giorno in più di attesa per l’attività sportiva di base: il lavoro nelle palestre, piscine, centri e circoli sportivi può riprendere il 25 maggio. La parola chiave è sempre rispetto delle regole.