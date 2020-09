Mega incidente alle porte di Novara: scontro tra 7 auto, otto feriti

Maxi incidente alle porte della città sulla strada provinciale 11 verso Trecate.

Lo scontro, in cui sono rimaste coinvolte 7 auto, è avvenuto tra la tangenziale di Novara e la rotonda dove si trova la discoteca Celebrità, all'altezza del vivaio Latella. Dalle prime informazioni sembra che un'auto abbia invaso la corsia opposta e sia rimasta coinvolta in un frontale, finendo poi per carambolare contro altre vetture. I feriti sono 8, uno in codice rosso, sei in codice giallo e uno in codice verde. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre 6 persone dalle lamiere delle auto.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, carabinieri e polizia stradale. Il traffico è completamente bloccato in tutta la zona.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO